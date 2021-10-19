Прощание с композитором Ильдусом Якубовым пройдет завтра на мусульманском кладбище

В среду, 20 октября, в 13 часов на мусульманском кладбище состоится прощание с татарским композитором Ильдусом Якубовым. Об этом «Реальному времени» сообщили в Союзе композиторов РТ.



Гражданской панихиды не будет в связи с ограничительными мерами, принятыми из-за COVID-19. Желающие проводить в последний путь композитора могут приехать сразу на кладбище.

Ильдус Якубов умер сегодня после продолжительной болезни в возрасте 86 лет. Композитор был известен своими 12 симфониями, инструментальными концертами, камерно-инструментальными произведениями, оперой «Джельсомино в стране лжецов».

Дарья Акимова