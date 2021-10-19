Умер татарский композитор и заслуженный деятель искусств РТ Ильдус Якубов

Сегодня после продолжительной болезни скончался татарский композитор и заслуженный деятель искусств РТ Ильдус Якубов. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в Союзе композиторов Татарстана.

Точная причина смерти пока не определена. Композитору было 86 лет. О дне панихиды будет объявлено позднее, уточнили в Союзе композиторов.

Якубов был известен своими 12 симфониями, инструментальными концертами, камерно-инструментальными произведениями, оперой «Джельсомино в стране лжецов». Наибольшую известность получил его концерт для фортепиано с претворением татарских народных песен. Звания заслуженного деятеля искусств Татарстана он удостоился в 1994 году.



Свои соболезнования в связи с кончиной композитора выразили Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин.

В прошлом месяце в Татарстане умер композитор, преподаватель консерватории Леонид Любовский. Он имел почетные звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Заслуженный деятель искусств РФ», «Народный артист РТ». Он награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и благодарственным письмом президента Татарстана.



Дарья Акимова