В Казани вечером образовались 7-балльные заторы
В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение «встало» в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, на Щербаковском переулке, Назарбаева, Вишневского, Ершова. Пробки образовались на улицах Гвардейской, Космонавтов, Декабристов, Сибгата Хакима.
Заторы наблюдаются на проспекте Ибрагимова, Восстания, Декабристов, Копылова, Тэцевской.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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