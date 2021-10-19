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В Казани вечером образовались 7-балльные заторы

17:57, 19.10.2021
В Казани вечером образовались 7-балльные заторы
Фото: pixabay.com

В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение «встало» в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, на Щербаковском переулке, Назарбаева, Вишневского, Ершова. Пробки образовались на улицах Гвардейской, Космонавтов, Декабристов, Сибгата Хакима.

Заторы наблюдаются на проспекте Ибрагимова, Восстания, Декабристов, Копылова, Тэцевской.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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