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В Казани уволили кондуктора автобуса после драки с пассажиром

14:40, 19.10.2021
В Казани уволили кондуктора автобуса после драки с пассажиром
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани после драки с пассажиром был уволен кондуктор автобуса №5. Об этом сообщает в своем teleram-канале комитет по транспорту города со ссылкой на слова председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова.

Тот сообщил, что была проведена проверка службой безопасности ПАТП №2. Такое поведение кондуктора назвали недопустимым, и руководство предприятия решило уволить кондуктора.

Темляков отметил, что в ассоциацию часто поступают жалобы на работу кондукторов, и для них проводятся инструктажи по культуре обслуживания пассажиров. Он добавил, что автотранспортные предприятия города страдают от острого кадрового голода. Связано это с маленькой зарплатой в этой сфере. Повысить ее у предприятий пока нет возможности.

скриншот/соцсети

Решить этот вопрос может помочь введение брутто-контракта. Брутто-контракт означает, что доход перевозчиков не зависит от количества перевезенных пассажиров. Перевозчику за выполненную работу, то есть за каждый километр пробега автобуса, оплачивают из бюджета.

В начале октября в Казани произошло еще одно происшествие, связанное с автобусами. Неизвестный стрелял в автобус маршрута №45.

Дарья Акимова
Происшествия Татарстан

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