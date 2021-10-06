В Казани неизвестный стрелял в автобус

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В Кировском районе Казани неизвестный стрелял в автобус маршрута №45, сообщили в telegram-канале «В Татарстане поймут».

Как сообщили очевидцы, это случилось на остановке «Адмиралтейская слобода». Неизвестный стрелял в автобус маршрута №45.

Как сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, по автобусу стреляли из пневматического пистолета. Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах. Полиция изучит видеозаписи с установленных в автобусе видеокамер. Обошлось без пострадавших.

В августе в Новосибирске мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу. У стрелявшего было охотничье ружье.

В мае в Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома.

Маргарита Головатенко