Новости происшествий

18:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани неизвестный стрелял в автобус

13:53, 06.10.2021 2
В Казани неизвестный стрелял в автобус
Фото: соцсети

В Кировском районе Казани неизвестный стрелял в автобус маршрута №45, сообщили в telegram-канале «В Татарстане поймут».

Как сообщили очевидцы, это случилось на остановке «Адмиралтейская слобода». Неизвестный стрелял в автобус маршрута №45.

Как сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, по автобусу стреляли из пневматического пистолета. Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах. Полиция изучит видеозаписи с установленных в автобусе видеокамер. Обошлось без пострадавших.

В августе в Новосибирске мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу. У стрелявшего было охотничье ружье.

В мае в Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:34
    Кто-нибудь, объясните, в чем прикол - стрелять именно по автобусам?
    Ответить
    Анонимно 16:19
    а вообще стрелять если ты не на охоте?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также