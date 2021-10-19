Обязательная вакцинация от COVID-19 не введена только в четырех российских регионах

Фото: Максим Платонов (архив)

Только четыре российских региона — Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия — не ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в Ставропольском крае выявлен за последние сутки 381 случай заражения, в Ингушетии и Калмыкии в день регистрируют 60-70 случаев. В Ненецком АО обнаруживают меньше 20 заболевших в сутки, но въехать в регион можно лишь привившимся, переболевшим или с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа.



В Ингушетии, Калмыкии и Ненецком автономном округе не введена система QR-кодов. Планов по ее внедрению у регионов нет.

Тем временем, обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Белгородской области для жителей старше 60 лет, работников сферы услуг, транспорта, энергетики, МФЦ, МВД, правоохранительных органов, вахтовиков и волонтеров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в Татарстане с 11 октября действует и система QR-кодов, и требование об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.



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Дарья Акимова