В Набережных Челнах построят двухуровневую развязку

В Набережных Челнах на орловском кольце построят двухуровневую развязку. Об этом рассказал глава ГИБДД города Радий Кадиков.

Согласно проекту, дорога, соединяющая новый город и трассу М-7, будет находиться над кольцом, по ней можно будет уехать в направлении Уфы. Начало строительства запланировано на 2022 год, источником финансирования выступает федеральный бюджет, пишут «Челнинские известия».

Фото: скриншот / google.com/maps

В январе этого года сообщалось о строительстве кольцевой развязки возле ТЦ «Омега» в Набережных Челнах. Перекресток проспектов Сююмбике и Дружбы Народов планируется превратить в кольцо. Также стало известно о планах ремонта нескольких участков дорог.

Диана Жиленкова