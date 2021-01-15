В Челнах возле ТЦ «Омега» появится кольцевая развязка

В Набережных Челнах перекресток проспектов Сююмбике и Дружбы Народов планируется превратить в кольцо. Пока началось проектирование развязки, рассказал начальник отдела ГИБДД по городу Радий Кадиков.

Он также рассказал о планах ремонта нескольких участков дорог, сообщают «Челнинские известия».

Новый мост предполагается построить на улице Гостева, на участке от набережной Тукая до улицы Аэродромной. Также там предполагается сделать двухполосное движение. На перекрестке Гостева и Аэродромной появится светофор.

Обновить предполагается участок улицы Шамиля Усманова от проспекта Хасана Туфана до проспекта Дружбы Народов.