За последние сутки в России зафиксировано 1 015 смертей от коронавируса — это новый антирекорд

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Выздоровели 23 426 человек. Число зараженных выросло до 8 060 752 человек, а выздоровевших — до 7 040 481 человека.



По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 015 смертей. Это новый антирекорд. За весь период в России от коронавируса скончались 225 325 человек.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки проведено 408 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 706 328 человек.

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