Крым вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда отраслей
В Крыму вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда отраслей. Соответствующее постановление вышло на сайте регионального Роспотребнадзора.
Согласно документу, вакцинацию от коронавируса обязаны пройти работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, курьерской доставки, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики. Также это коснется сотрудников гостиниц, хостелов, санаториев, салонов красоты, бань, саун, фитнес-центров и бассейнов, МФЦ, почтовых отделений, театров, организаторов культурных и выставочных мероприятий.
В постановлении сообщается, что уровень заболеваемости за последние 4 недели вырос в 2,1 раза в возрастной группе 30—49 лет и в 2,3 раза у лиц 50—64 лет. Значительно увеличилось количество заболевших среди медработников, сотрудников образовательных учреждений, сферы торговли и общепита.
Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели уже многие региона России, в том числе и Татарстан. Накануне ее ввели в Калужской области.
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