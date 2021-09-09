В Казани изымут 2 земельных участка для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе

Власти Казани изымут еще два земельных участка для строительства дороги от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Изъятию подлежат участок площадью 291 кв. м. на территории садового товарищества «Сад № 1 Химзавода им. Ленина» и участок площадью 492 кв.м. на территории сдт «Сад №1 НПО

им.Ленина».

В июне в Казани постановили изъять для строительства участка дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» 14 объектов. Это участки в садовых некоммерческих товариществах «Железнодорожник», «Сантехприбор», «Волга», НПО им. Ленина, КГУ НПП им. Ленина.

Татьяна Леухина