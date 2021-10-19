На поддержку семей с детьми выделили еще 28,3 миллиарда рублей

На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Размер ежемесячной выплаты будет зависеть от среднего дохода семьи и может составлять 50—100% установленного в регионе прожиточного минимума ребенка. В этом году на подобные компенсации уже направили 276 млрд рублей.

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Помимо прочего, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей, выделят еще 5,9 млрд рублей. Пока ребенку не исполнится три года, семья может рассчитывать на ежемесячную выплату.

Всего на эти цели предусмотрено более 59 млрд рублей из федерального бюджета. В настоящий момент помощь уже получают 620 тысяч многодетных семей. С помощью дополнительных средств из резервного фонда денежные компенсации получат еще 48 тысяч детей в таких семьях.

Вчера в Минтруде РФ рассказали, что в структуре бедности России 80% составляют семьи с детьми. Их поддержка и должна стать основным методом борьбы с нищетой.



Диана Жиленкова