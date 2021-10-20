Казань вновь посетят турецкие онкологи

Фото: предоставлено пресс-службой клиники «Анадолу»

28 и 29 октября в Казани пройдут встречи с врачами-онкологами турецкой клиники «Анадолу».

В столицу Татарстана прилетают руководитель отделения онкоурологии, доцент Илькер Тинай, главный патолог клиники, профессор Хюсейн Балолу и медицинский онколог, доцент Синан Карааслан.

28 и 29 октября представительство клиники «Анадолу» в Казани организует для пациентов бесплатные консультации, которые пройдут в сопровождении опытных переводчиков. Также врачи встретятся со своими российскими коллегами из частных и государственных клиник.

29 октября в галерее «Окно» состоится вечер в формате Patient reunion, или воссоединение с пациентами. Такой вечер пройдет в Казани в третий раз. В прошлом году из-за пандемии визит врачей пришлось отменить, но благодаря работе казанского представительства пациенты из Татарстана регулярно летали на лечение в Стамбул. На вечере можно будет услышать много чудесных историй и слов благодарности врачам и специалистам представительства, а представители клиники в свою очередь будут благодарить своих пациентов за доверие и смелость. Для гостей будет организован ужин в уютной атмосфере и интересная программа.

29 октября в галерее «Окно» состоится вечер в формате Patient reunion с ужином в уютной атмосфере и интересной программой (фото с предыдущего мероприятия предоставлены клиникой «Анадолу»).

Напоминаем о важности соблюдения мер безопасности относительно распространения COVID-19.

Для того чтобы записаться на вечер встреч или бесплатную консультацию и предоставить свои медицинские документы, необходимо связаться с представительством клиники в Казани по телефонам +7 (843) 253 77 59 и +7 (912) 639 95 41.

Обратиться за бесплатной консультацией по вопросам лечения в клинике можно в представительство клиники в Казани по адресу ул. Право-Булачная, 35/2, офис 101.



+7 (843) 253 77 59

+7 (912) 639 95 41



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