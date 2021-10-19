В Татарстане установят запрет избираться сочувствующим экстремистским организациям

В Госсовете Татарстана планируют закрепить в Избирательном кодексе запрет на участие в региональных и муниципальных выборах людям, которые выступали с поддержкой экстремистских организаций.

Татарстанский проект закона дублирует федеральный закон: руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет, а участники и другие причастные — в течение трех лет с момента решения суда о ликвидации объединения. Ограничения распространяются как на участников, так и на тех, кто поддерживал их на словах или оказывал финансовую помощь.

Проект уже одобрил профильный комитет парламента, пишет «Коммерсантъ».

Поправки рассмотрит Госсовет РТ в первом чтении на сессии 25 октября.



Ольга Шагиева