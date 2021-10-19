Ущерб по «делу МЧС РТ» сократился на 40 млн рублей

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Бывшему замглавы МЧС Татарстана Ильхаму Насибуллину и двум руководителям коммерческой службы спасения «ОДС РТ» вменяют хищение бюджетных средств в размере 121,6 млн рублей в 2014—2020 годах. Эта сумма фигурирует в обвинении, которое накануне начали оглашать в Советском райсуде Казани, сообщает журналист «Реального времени».



На старте расследования сумма заявленного ущерба была на 40 млн больше, однако в деле фигурировала иная дата начала преступной деятельности — 2013 год.

Согласно новому обвинению, подсудимые Ильхам Насибуллин, Ленур Зиннатуллин и Ильнар Гимадиев не были инициаторами хищений из бюджета, схему с использованием бизнес-клона государственной поисково-спасательной службы при МЧС РТ (ПСС) придумал некий неустановленный организатор, вступивший в сговор с должностным лицом данной службы.

Из оглашенного на процессе следовало, что именно этот организатор обеспечил в 2014-м назначение Насибуллина на должность и.о. начальника ПСС — замглавы республиканского МЧС.

Подробности — в материале «Реального времени».