Мусоросжигательный завод под Казанью могут освободить от налога на имущество на 15 лет

Власти Татарстана на следующей неделе могут решить вопрос об обнулении налога на имущество для оператора строительства мусоросжигательного завода (МСЗ), который строится под Казанью, сроком до 15 лет. Законопроект одобрили в профильном комитете Госсовета РТ.

Как пишет «Коммерсантъ», за 15 лет выпадающие доходы Татарстана оценились в 2,4 млрд рублей. Однако эксперты считают меру оправданной, так как реализация повлияет на «накопительный эффект для экономики». В компании уверяют, что налоговые поступления после строительства превысят сумму льготы.

Вчера документ внесли в повестку заседания президиума республиканского парламента. Проект изменений в закон «О налоге на имущество организаций» рассмотрят 25 октября.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минэнерго России заявили, что не видят востребованности в электроэнергии, произведенной на мусоросжигательных заводах.

Ольга Шагиева