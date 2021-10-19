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Мусоросжигательный завод под Казанью могут освободить от налога на имущество на 15 лет

06:54, 19.10.2021
Мусоросжигательный завод под Казанью могут освободить от налога на имущество на 15 лет
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана на следующей неделе могут решить вопрос об обнулении налога на имущество для оператора строительства мусоросжигательного завода (МСЗ), который строится под Казанью, сроком до 15 лет. Законопроект одобрили в профильном комитете Госсовета РТ.

Как пишет «Коммерсантъ», за 15 лет выпадающие доходы Татарстана оценились в 2,4 млрд рублей. Однако эксперты считают меру оправданной, так как реализация повлияет на «накопительный эффект для экономики». В компании уверяют, что налоговые поступления после строительства превысят сумму льготы.

Вчера документ внесли в повестку заседания президиума республиканского парламента. Проект изменений в закон «О налоге на имущество организаций» рассмотрят 25 октября.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минэнерго России заявили, что не видят востребованности в электроэнергии, произведенной на мусоросжигательных заводах.

Ольга Шагиева
ОбществоЭкономика Татарстан

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