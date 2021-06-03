Минэнерго России не видит востребованности в электроэнергии МСЗ

Минэнерго России не видит востребованности в электроэнергии, произведенной на мусоросжигательных заводах. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сейчас энергосистема обеспечена необходимым количеством генерации. Запроса на дополнительные источники электроэнергии Минэнерго не видит.

При этом он добавил, что проекты «РТ-Инвест» с точки зрения целевого приоритета не лежат в сфере энергетики, пишет ТАСС.

Сейчас «РТ-Инвест» ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. В общей сложности на пяти заводах планируют сжигать по 3,35 млн тонн отходов в год. Согласно последним расчетам, объем выработки МТЭС на основе сжигания мусора может составить 80% в год.



Ольга Плешкова