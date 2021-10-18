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Матч КХЛ между «Сочи» и «Авангардом» начался с массовой драки

20:51, 18.10.2021
Матч КХЛ между «Сочи» и «Авангардом» начался с массовой драки
Фото: hcsochi.ru

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и омским «Авангардом» начался с массовой драки.

Сразу после стартового вбрасывания игроки «Сочи» Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон устроили потасовку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовецом и Никитой Комаровым.

В настоящее время «Авангард» обыгрывает «Сочи» со счетом 3:1.

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