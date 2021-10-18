Матч КХЛ между «Сочи» и «Авангардом» начался с массовой драки
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и омским «Авангардом» начался с массовой драки.
Сразу после стартового вбрасывания игроки «Сочи» Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон устроили потасовку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовецом и Никитой Комаровым.
Выбери своего бойца pic.twitter.com/6oLSoxeNIF— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 18, 2021
В настоящее время «Авангард» обыгрывает «Сочи» со счетом 3:1.СпортХоккей
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