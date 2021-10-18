В Казани в понедельник вечером пробки достигли 7 баллов

В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.35.

Заторы образовались на Щербаковском переулке, улицах Пушкина, Лево-Булачной, Тихомирнова. Движение затруднено на улицах Ершова, Абжалилова, Вишневского, Аделя Кутуя.

Также пробки наблюдаются на улицах М. Вахитова, Воровского, на проспекте Ибрагимова. Затруднен проезд по Сибирскому тракту, улице Космонавтов, по проспекту Победы. Кроме того, заторы образовались на улицах Фрунзе, Тэцевской, Копылова, Петра Витера.