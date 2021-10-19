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В Татарстане насчитали более 5 тысяч рябчиков

04:32, 19.10.2021
В Татарстане насчитали более 5 тысяч рябчиков
Фото: ojm.tatarstan.ru

По итогам учета Госкомитета РТ по биоресурсам в Татарстане насчитывается 5 792 рябчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время их численность стабильна. В республике рябчик распространен в лесных массивах Агрызского, Аксубаевского, Альметьевского, Арского, Заинского, Зеленодольского, Нижнекамского, Нурлатского, Кукморского, Сабинского и Черемшанского районов.

Фото: pxhere.com

Ранее в Лаишевском районе обнаружили четыре жилых норы русской выхухоли и еще несколько заброшенных. На территории республики за последние 40 лет не было зафиксировано ни одной достоверной встречи животного.

Общество Татарстан

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