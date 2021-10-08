В Лаишевском районе нашли норы выхухоли — их не встречали в Татарстане 40 лет

В Лаишевском районе обнаружили четыре жилых норы русской выхухоли и еще несколько заброшенных. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам Татарстана.

Находку сделали сотрудники Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ совместно с группой специалистов Института экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Они исследовали пойменные озера Лаишевского района.

«По результатам экспедиции на 5 пойменных озерах реки Меши ученым удалось обнаружить наличие жилых нор выхухоли, а на нескольких водоемах — заброшенные норы», — говорится в сообщении.

Теперь планируется проведение масштабных научных исследований с участием специалистов Российской академии наук для получения объективных характеристик современного ареала распространения вида.

В сентябре в Татарстане заметили стаю больших белых цапель, занесенных в Красную книгу РТ.



Ольга Шагиева