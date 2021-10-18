Нефтехимики вышли в суперфинал творческого конкурса «Наше время — Безнен заман»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Творческая команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» одержала победу в зональном этапе ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля «Наше время — Безнең заман». Первое общекомандное место — путевка в суперфинал IX республиканского телевизионного фестиваля «Наше время — Безнең заман».

Сотрудники предприятия представили на зональном туре свои номера в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». По итогам успешных выступлений в каждой номинации коллектив «Нижнекамскнефтехима» удостоился сразу четырех первых мест.

Наивысшие баллы жюри конкурса выставило за танец в исполнении нефтехимиков, выступление мужского ансамбля и исполнение песни на татарском языке, а также за номер в номинации «Минута славы». Кроме этого, второе место — получил коллектив центра автоматизации за исполнение песни о родном городе.

Всего в отборочном туре в Нижнекамске на суд жюри было представлено 38 номеров, авторами которых стали представители творческой работающей молодежи из восьми районов Татарстана. Свои таланты продемонстрировали коллективы предприятий из Нижнекамска, Набережных Челнов, Менделеевска, Мамадыша, Заинска.

Гостями праздника стали министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и и.о. руководителя исполкома НМР Рамиль Муллин. Они высоко оценили уровень подготовки и выступлений участников фестиваля.

Зональный этап завершился гала-концертом, на котором были объявлена имена 6 победителей — участников суперфинала, запланированного на 15 ноября в городе Казани.

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