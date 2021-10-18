Гидрометцентр РТ: в Татарстане на этой неделе ожидается похолодание

Фото: Василий Иванов (архив)

Синоптики прогнозируют в Татарстане понижение температур. Однако к выходным в республике вновь потеплеет, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 19 октября, и в среду, 20 октября, местами возможен небольшой дождь. Завтра ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, дневные — от +6 до +11 градусов. Уже в среду ночью они опустятся до +1..-4 градусов, а днем не превысят +2..+7 градусов.

В четверг, 21 октября, ночью осадки маловероятны. Однако днем в связи с приближением активного фронтального раздела пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Ночные температуры будут в пределах 0..-5 градусов, дневные — от +2 до +7 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 22 октября, ночью температуры составят 0..+5 градусов, в субботу, 23 октября, от +3 до +8 градусов. Днем потеплеет до +9..+14 градусов.



Фото: Максим Платонов (архив)

Ночью и утром 22 октября прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом. Днем 23 октября синоптики обещают дождь и сильный юго-западный, западный ветер.

В прошедшие выходные сразу несколько синоптиков предупредили, что жителям Центральной России на этой неделе стоит ждать первого вестника зимы — снега. Однако в Татарстане пока установилась теплая погода, которая совсем не предвещает белых хлопьев с неба. Подробнее о прогнозах синоптиков — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина