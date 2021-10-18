Погода в Татарстане: «Снега не ожидается на этой неделе у нас никак. Октябрь выше нормы»

Первый снег в Татарстане ожидается на стыке октября и ноября

В прошедшие выходные сразу несколько синоптиков предупредили, что жителям Центральной России на этой неделе стоит ждать первого вестника зимы — снега. Однако в Татарстане пока установилась теплая погода, которая совсем не предвещает белых хлопьев с неба.

Как рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, снега все же ждать на этой неделе татарстанцам не стоит. По его словам, в ближайшие дни маловероятны даже дожди, «слабенькие» осадки прогнозируются на четверг и пятницу.

— Осадков не ожидается, снега не ожидается на этой неделе у нас никак. Потому что у нас октябрь по-прежнему, по прогнозу Гидрометцентра России, выше нормы. У нас климатическая норма среднесуточной температуры должна быть порядка 4 градусов, — заявил Переведенцев, обратив внимание, что температуры гораздо выше этой отметки.

Профессор напомнил, что первый снег идет, когда среднесуточная температура становится ниже нулевой отметки. По его прогнозу, в Татарстане этого стоит ожидать лишь в конце этого месяца.

— Первый снег на стыке октября и ноября появляется в Татарстане, а постоянный снежный покров, когда температура переходит через -5 градусов. Это примерно числа 17—19 ноября, — рассказал Переведенцев.

При этом профессор допускает, что снег действительно может пойти в Москве, так как там на этой неделе будут преобладать холодные воздушные массы. «А у нас и осадки не прогнозируются, и ночная температура только в одном случае нулевая. Значит, есть возможность заморозков, но ничего страшного, для них самое время. А со среды дневные температуры начинают повышаться», — добавил Переведенцев.

К слову, в прошлом году первый снег в Татарстане выпал 21 октября. Утром заснеженные улицы увидели жители Зеленодольска и Иннополиса, а затем и центра Казани. Впрочем, надолго он не задержался и в это же день растаял. В Нижнекамске первый снег в 2020-м выпал только 10 ноября.

Гидрометцентр РТ прогнозирует мокрый снег в среду

Тем временем, по прогнозу Гидрометцентра РТ, уже в эту среду, 20 октября, в Татарстане ожидается небольшой дождь, а в отдельных районах в придачу к нему — мокрый снег. Ночью температура опустится до -3 градусов.

О снежных осадках предупредили и в Гидрометцентре России. Как сообщил его научный руководитель Роман Вильфанд, мокрый снег может выпасть в центре Европейской части России уже во вторник, 19 октября. По его прогнозу, во вторник ночью уже похолодает до -3, в ночь на среду — до -4 градусов.

При этом Вильфанд уточнил, что ожидаются всего лишь снежинки. О снеге как таковом синоптик не говорил. «Он, конечно, будет таять. Может, будет небольшая гололедица», — предупредил эксперт.

Снег в Центральной России на этой неделе спрогнозировал и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он же заявил, что погоду в ближайшие дни будет лихорадить — «природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября».

Как заявил Тишковец, в ночь на среду прогнозируется снег, заморозки и, как следствие, первая гололедица. Этот день станет самым холодным на следующей неделе. Днем ожидается максимум +5 градусов.

Снежный удар на себя уже приняла Башкирия

Этой осенью снег уже выпадал в соседней Башкирии. При этом он буквально накрыл северо-восточные районы республики — слой снежного покрова в некоторых местах достигал 11 сантиметров. Белоснежный сюрприз в последние дни сентября вызвал проблемы на дорогах, ухудшилась видимость, десятки машин застряли на трассах, произошли аварии.

Однако жители Башкирии могли подготовиться к снежному удару — об этом предупреждал Башгидрометцентр. Осадки наблюдались в Сибае, Учалах, Белорецком и Абзелиловском районах.



Татьяна Демина