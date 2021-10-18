В Казани образовалась очередь у МФЦ

Сегодня в Казани образовалась очередь у МФЦ, который находится на улице Кулахметова, сообщил корреспондент «Реального времени».

На фотографии видно, что несколько десятков человек стоят у входа в здание.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой недели у казанских офисов МФЦ образовались очереди из людей, желающих подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для получения QR-кода. В соцсетях люди делились кадрами из разных офисов МФЦ, на которых толпы людей буквально штурмуют организации.

Вчера в воскресенье все офисы МФЦ работали с 9.00 до 15.00. Горожане могли обращаться в офисы «Мои документы» только по вопросам, связанным с работой портала госуслуг РФ и за подтверждением учетной записи.

Алексей Нечаев