На определение интенсивности транспортных потоков Казани выделят более 4 млн рублей

Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана Москвы объявил тендер на определение интенсивности транспортных потоков на пересечениях и в сечениях улично-дорожной сети городского округа Казани. Начальная цена договора — 4,5 миллиона рублей.

Исполнителю необходимо подготовить методики проведения обследований транспортных потоков и схем организации движения на транспортных узлах, анализ работы улично-дорожной сети Казани. Работы необходимо выполнить на территории столицы Татарстана с прилегающими территориями районов Высокая Гора, Пестрецы, Лаишево, Верхний Услон в 10—12-километровой зоне от границы города.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября, победителей объявят на электронном аукционе 1 ноября.

В начале месяца стало известно о том, что сразу несколько дорог построят в коммерческих жилых комплексах в Казани за счет бюджетных денег — в сумме на это уйдет более 367 миллионов рублей. Речь идет о ЖК «Брайт Парк», ЖК «Лето» и ЖК «Весна».



Диана Жиленкова