В поселках на окраине Казани построят дороги на 367 бюджетных миллионов рублей

154 миллиона на дороги в «Брайт Парке»

Сразу несколько дорог построят в коммерческих жилых комплексах в Казани за счет бюджетных денег — в сумме на это уйдет более 367 миллионов рублей. Речь идет о ЖК «Брайт Парк», ЖК «Лето» и ЖК «Весна».

Больше всего — 154 миллиона — уйдет на дороги в будущем коттеджном поселке «Брайт Парк». Общая протяженность новых улиц местного значения составит более 5 километров. Дороги там будут двухполосными с расчетной скоростью движения в 50 км/ч. Построить их планируется в одну очередь в 2022 году.

Согласно плану, будут возведены улицы №3 и №4. В марте мэрия Казани утвердила их названия — Ихсан и Манзара.

Всего названия получили 12 улиц — как существующие проезды, так и новые. Сроки их появления также не раскрываются, так как сам жилой массив продолжает строиться.



Сам «Брайт Парк» расположен в Приволжском районе, на территории бывшей «Ясной поляны». Проект утвердили в конце прошлого года — по нему массив рассчитан на 6,8 тыс. жителей и будет состоять из индивидуальных домов, хотя на сайте застройщика ООО «Корнер» пока говорится только о будущем «комьюнити в 1 800 человек». Общая площадь составит 335,17 га, из них 293,97 га — жилая застройка. Массив включит в себя четыре района площадью от 60 до 80 га.

Дорожный вопрос актуален для тех мест — в прошлом году «Корнер» попал в скандал с закрытием дороги в поселок Татваленка из-за строительства жилого массива. Делом заинтересовался Следком по Татарстану. Сам же застройщик не согласился с рядом утверждений, в том числе с тем, что закрыть дорогу на поселок Татваленка вынудили его действия. Проблему решило подведомственное Минтрансу Татарстана ГКУ «Главтатдортранс» и разместило тендер на строительство подъездной автомобильной дороги к поселку. На нее выделят 28,8 млн рублей.

В прошлом году «Корнер» попал в скандал с закрытием дороги в поселок Татваленка из-за строительства жилого массива. Фото: realnoevremya.ru

«Непосредственно территорию района общественный транспорт не обслуживает»

Вторым по стоимости идет комплекс дорог в жилом комплексе «Лето» в Советском районе — 140,2 миллиона. Проектом предусмотрено устройство четырех улиц местного значения общей протяженностью 1411,87 погонного метра:

трехполосная улица Архитектора Гайнутдинова — начало трассы запроектировано в продолжение существующей улицы Архитектора Гайнутдинова. Трасса протяженностью 309,95 погонного метра имеет восточное направление;

улицы 1 и 4 запроектированы единой трассой протяженностью 784,68 пог. м — начало идет от ул. Архитектора Гайнутдинова. Движение транспорта пройдет по четырем полосам. Общая ширина проезжей части составляет 13 метров;

улица 3 будет протяженностью 317,24 пог. м — ее начало идет от улиц 1 и 4, а заканчивается у ул. Архитектора Гайнутдинова. Она также будет четырехполосной, но уже, чем две предыдущие, — всего 9 метров. Там же появится остановка.

До начала производства основных работ по строительству дороги подрядчик должен будет в том числе вырубить деревья. После предусмотрено устройство газонов.

Отдельно в проекте подчеркивается, что обслуживание района ЖК «Лето» общественным транспортом недостаточно развито.

«Непосредственно территорию района общественный транспорт не обслуживает, а до основных городских линий расстояния пешеходной доступности значительно превышают допустимые величины», — говорится в документе. Так, при допустимой дальности пешеходных подходов в 500 м удаленность района от линий автобуса и трамвая по проспекту Победы составляет более 1 км, от линий автобуса на Мамадышском тракте — в среднем 1,5 км.

ЖК «Лето» еще строится — на сайте застройщика «Унистрой» говорится, что он будет состоять из 13 домов на 2 743 квартиры. Население же составит около 6 тысяч человек. Полностью реализовать проект планируется к 2025 году.

Дорога, которая соединит два ЖК

И еще 73 миллиона пустят на дорогу к строящемуся ЖК «Весна 2» — иными словами, это будет продолжение улицы Азата Аббасова. То есть этой дорогой соединят два ЖК — нынешний и будущий.

Общая протяженность проектируемых улиц составляет 0,535 км — большая часть расположится в новом ЖК.

ЖК «Весна 2» недалеко от Мамадышского тракта по плану застройщика закончат возводить к 2023 году. Это будут девять домов на 2 549 квартир. Население составит 5 808 человек.

Дарья Пинегина