В Португалии появился первый в стране бюст Юрия Гагарина

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Португалии открыли бюст советского космонавта Юрия Гагарина, который первым совершил полет в космос. Он стал первым в стране.

Бюст появился на технопарке «Тагуш Парк», расположенном в городе Оэйраш. Событие приурочили к к 60-летию первого полета человека в космос, пишет ТАСС.

Кроме того, в честь юбилейной даты начале этого месяца, 4 октября, в Астрономической обсерватории Лиссабона прошла торжественная презентация официально выпущенной в оборот почтой Португалии открытки с Гагариным.

Фото: portugal.mid.ru

12 апреля 1961 года Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Ракета стартовала с космодрома «Байконур», полет продлился 108 минут. Пуском корабля руководил главный конструктор Сергей Королев.



Татьяна Демина