Швейцария готовится к энергетическому коллапсу

Швейцария готовится к энергетическому коллапсу. Власти страны уже подготовили уведомления для 30 тыс. компаний, в которых просят их быть готовы снизить потребление в случае перебоев с электричеством.

При это швейцарские власти уточнили, что при нехватке электроэнергии в первую очередь с просьбой об экономии они обратятся к гражданам. Затем они могут прибегнуть к запрету использования бассейнов, систем кондиционирования воздуха и эскалаторов. Ограничение потребления энергии компаниями предусмотрено лишь на третьем этапе мер по борьбе с коллапсом.

Швейцария лишена возможность потреблять электроэнергию с европейского рынка. Поэтом, в случае если произойдет сбой какой-либо из крупных электростанций, стране грозит длительное обесточивание, пишет «Российская газета».

В этом месяце без электричества из-за остановки работы двух крупнейших электростанций, вызванной нехваткой топлива, остался Ливан. В стране дефицит не только электричества, но и бензина, лекарств и питьевой воды.



Татьяна Демина