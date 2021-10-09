Ливан остался без электричества из-за остановки двух станций

Ливан остался без электричества из-за остановки работы двух крупнейших в стране электростанций, вызванной нехваткой топлива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

— Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она начнет работать до следующего понедельника или в течение нескольких дней,— сказал собеседник агентства.

Фото: pxhere.com

Государственная электроэнергетическая компания хочет использовать запасы мазута армии для временной эксплуатации электростанций, но этого не произойдет в ближайшее время.

В Ливане экономический кризис, который усугубился из-за прекращения поставок импортного топлива. С 2019 года ливанская валюта упала на 90%. В стране существует нехватка электричества, бензина, лекарств и питьевой воды.

Алексей Нечаев