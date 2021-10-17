Суд арестовал бывшего врио министра спорта Пензенской области, обвиняемого во взяточничестве

Фото: Максим Платонов (архив)

Суд по ходатайству следствия арестовал бывшего врио министерства физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с марта 2020 года по 15 октября текущего года чиновник получил взятки на общую сумму не менее 1 млн 250 тысяч рублей. Их он брал за совершение действий, связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

С конца декабря 2016 года обвиняемый занимал должность главы Министерства физической культуры и спорта региона. В конце марта 2021 года его назначили врио министра в этом же ведомстве.

Фото: Максим Платонов (архив)

Следовали исследуют доказательства и устанавливают все обстоятельства совершения коррупционного преступления. По месту жительства и работы обвиняемого и иных лиц проведены обыски. Изъяты деньги и документация, касающаяся его служебной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

В апреле этого года бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении взятки в размере 20 млн рублей. По его словам, деньги предназначались для избирательной кампании.



Татьяна Демина