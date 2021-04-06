Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признался в получении взятки

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении взятки в размере 20 млн рублей от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля. По его словам, деньги предназначались для избирательной кампании. Об этом сообщил один из адвокатов бывшего чиновника в ходе заседания суда по жалобе на арест Белозерцева.

Автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву, наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк», подчеркнул адвокат.

Фото: wikipedia.org

Экс-губернатор также заявил, что «никогда не создавал преференций компании «Биотэк» для работы в регионе», пишет ТАСС.

Белозерцева задержали утром 21 марта. Он подозревается в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн рублей. Во время обыска в доме губернатора правоохранители нашли около 500 млн рублей и пистолет. Экс-губернатора арестовали до 20 мая.



23 марта президент России Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.



Татьяна Леухина