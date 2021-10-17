«Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2

«Ак Барс» обыграл хабаровский ХК «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.

Первую шайбу в ворота гостей забросил казанец Кирилл Панюков. Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу «Ак Барса».

Во втором периоде «Амур» смог сравнять счет благодаря Роману Любимову. Но в итоге второй период закончился со счетом 2:1 в пользу «Ак Барса». Шайбу в ворота гостей забросил Стивен Кэмпфер.

В третьем периоде гостям вновь удалось сравнять счет. Шайбу забросил Иван Николишин.

Закончился третьей период со счетом 2:2. В овертайме «Ак Барс» вырвал победу. Победную шайбу забросил Дмитрий Юдин.

На этой неделе хоккеисты «Ак Барса» уступили в гостях «Металлургу» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург».

Татьяна Демина