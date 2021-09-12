В Казани средняя стоимость вторичной недвижимости выросла за год на 20%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в сентябре средняя стоимость вторичной недвижимости выросла по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 20%. Цена за один квадратный метр достигла 103,6 тыс. рублей, в то время как в сентябре 2020-го она составляла 86,5 тыс. рублей.

По сравнению с августом стоимость казанской «вторички» в сентябре выросла на 1,1%. В прошлом месяце один квадратный метр оценивался в среднем в 102,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

По словам экспертов, казанцы стали меньше интересоваться жильем на вторичном рынке. За месяц число запросов уменьшилось на 11%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 16 крупнейших городах России в сентябре 2021 года средняя стоимость вторичной недвижимости составила 91,9 тыс. рублей за 1 квадратный метр. По сравнению с августом она выросла на 0,9%. По отношению к сентябрю прошлого года ценник взлетел на 16%.

Напомним, в августе 2021 года цены на вторичную недвижимость в Казани выросли на 20% в годовом выражении. Средняя стоимость одного квадратного метра достигла 102,5 тыс. рублей, в то время как в аналогичном месяце 2020 года она составляла 85,6 тыс. рублей.

Татьяна Демина