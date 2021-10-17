Песков напомнил, что Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно делал прогнозы, которые затем сбывались. При этом он обратил внимание, что своими пророчествами он никого не запугивал.
— Президент очень здорово иногда описывает перспективы, — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что даже если некоторые и не прислушиваются к его прогнозам, то потом они «понимают, что так оно и происходит».
Комментарий Пескова касался высказывания Путина на пленарном заседании Российской энергетической недели. Президент заявил, что всплески цен на мировых энергетических рынках неизбежны, если решения вопросов в этой сфере доверяют непрофессионалам.
Кроме того Путин отметил, что после предыдущей холодной зимы в Европе многие государства не восполнили запасы «голубого топлива» перед новым сезоном, понадеявшись на спотовые поставки. Это, по мнению главы государства, еще сильнее спровоцировало увеличение стоимости газа.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым