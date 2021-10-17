Песков напомнил, что Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно делал прогнозы, которые затем сбывались. При этом он обратил внимание, что своими пророчествами он никого не запугивал.

— Президент очень здорово иногда описывает перспективы, — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что даже если некоторые и не прислушиваются к его прогнозам, то потом они «понимают, что так оно и происходит».



Комментарий Пескова касался высказывания Путина на пленарном заседании Российской энергетической недели. Президент заявил, что всплески цен на мировых энергетических рынках неизбежны, если решения вопросов в этой сфере доверяют непрофессионалам.

Кроме того Путин отметил, что после предыдущей холодной зимы в Европе многие государства не восполнили запасы «голубого топлива» перед новым сезоном, понадеявшись на спотовые поставки. Это, по мнению главы государства, еще сильнее спровоцировало увеличение стоимости газа.



Татьяна Демина