Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе

В рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе. По его словам, некоторые партнеры России стремятся прикрыть собственные ошибки.

Путин отметил, что после предыдущей холодной зимы в Европе многие государства не восполнили запасы «голубого топлива» перед новым сезоном, понадеявшись на спотовые поставки. Это, по мнению политика, еще сильнее спровоцировало увеличение стоимости. Лидер России добавил, что подорожание произошло из-за дефицита электроэнергии.

Фото: pixabay.com

«Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, я еще об этом скажу, не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки», — передает слова главы страны «РИА Новости».

Недавно авторы статьи, опубликованной в газете The Wall Street Journa, l выразили мнение, что энергетический кризис помогает России укрепить позиции на мировой арене.



Диана Жиленкова