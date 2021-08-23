В Грузии от коронавируса умер полностью привитый пациент

В Грузии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса вакцинированного пациента. Об этом сообщила Минздрава республики Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, в мире уже зарегистрировано несколько подобных случаев, доля смертей полностью вакцинированных людей составляет 0,001%. У пациента из Грузии было множество хронических заболеваний, потому врачи не смогли его спасти. Какой именно вакциной был привит мужчина, является конфиденциальной информацией.

В Грузии ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, обе дозы получили 294 365 человек, пишет ТАСС.

Ранее ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди спрогнозировал появление новых вариантов COVID-19, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.



Ольга Плешкова