«Ак Барс Арена» и «Авангард» проведут матч КХЛ в Дубае
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и омский «Авангард» подписали меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае (ОАЭ). 3 декабря там пройдет матч «Авангард» — «Ак Барс».
В мероприятии приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, представители департамента туризма Дубая и спортивного совета города.
#KHLWorldGames едет в Объединенные Арабские Эмираты !— КХЛ (@khl) October 17, 2021
3 декабря 2021 г. в Дубае состоится матч регулярного сезона КХЛ между @hcavangardomsk и @hcakbars: https://t.co/zGsqjc1MSq pic.twitter.com/zsZq5Esb0P
Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что матч в Дубае пройдет при 100-процентной заполняемости стадиона.
— «Кока-Кола — Арена» вмещает 12 тыс. зрителей, но в связи с нынешней ситуацией разрешено посещение 7,3 тыс. человек. Надеюсь, что будет 100-процентная заполняемость, — приводит ТАСС его слова.
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