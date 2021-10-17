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«Ак Барс Арена» и «Авангард» проведут матч КХЛ в Дубае

12:59, 17.10.2021
«Ак Барс Арена» и «Авангард» проведут матч КХЛ в Дубае
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и омский «Авангард» подписали меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае (ОАЭ). 3 декабря там пройдет матч «Авангард» — «Ак Барс».

В мероприятии приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, представители департамента туризма Дубая и спортивного совета города.

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что матч в Дубае пройдет при 100-процентной заполняемости стадиона.

— «Кока-Кола — Арена» вмещает 12 тыс. зрителей, но в связи с нынешней ситуацией разрешено посещение 7,3 тыс. человек. Надеюсь, что будет 100-процентная заполняемость, — приводит ТАСС его слова.

Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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