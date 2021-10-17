Российский истребитель сопроводил бомбардировщик США над Японским морем

Сегодня российский истребитель МиГ-31 сопроводил американский бомбардировщик B-1B в небе над Японским морем. Как сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации, нарушение границы не допущено.

В центре уточнили — средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена приближающаяся к госгранице Российской Федерации воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал ее как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — заявили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Сообщается, что полет МиГ-31 шел в строгом соответствии с международными правилами.