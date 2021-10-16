Под Казанью прошла реконструкция боя Петсамо-Киркенесской операции Великой Отечественной войны — видео

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Под Казанью прошла военно-историческая реконструкция одного из сражений Петсамо-Киркенесской операции Великой Отечественной войны. Она стала одной из самых масштабных в 2021 году, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В реконструкций событий 1944 года приняли участие 300 человек. Для участников заранее провели занятия по тактике, по истории оружия, формы и снаряжения. В конце реконструкция сражения прозвучали выстрелы в память об участниках Петсамо-Киркенесской операции.

В эти дни 77 лет назад в ходе Петсамо-Киркенесской операции Красная армия освобождала оккупированные территории Норвегии и часть Финляндии. Операция длилась 22 дня. Она известна в истории Великой Отечественной войны также как Десятый сталинский удар.

В декабре прошлого года в Национальном музее РТ прошла военно-историческая реконструкция «Битва за Москву. На острие прорыва», посвященная сражениям Красной Армии с немецкими войсками. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина