«Битва за Москву. На острие прорыва»: в Нацмузее РТ реконструировали бои 1941 года

Сегодня в Национальном музее РТ прошла военно-историческая реконструкция «Битва за Москву. На острие прорыва», посвященная сражениям Красной Армии с немецкими войсками. В декабре 1941 года немецкие войска прорывались в Москву, именно 5-6 декабря началось знаменитое контрнаступление советских войск от Калинина до Ельца и в городе Лобня. За военными действиями двух "армий" наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".
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