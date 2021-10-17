Профессор КФУ предупредил, что человечеству уже в этом веке придется добывать полезные ископаемые на Луне

Уже в этом столетии человечеству придется научиться добывать полезные ископаемые на Луне, уверен директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики Института физики КФУ Юрий Нефедьев. По его словам, через два-четыре десятилетия никеля, кобальта, платины и железа на Земле станет очень мало.

«Для добычи полезных ископаемых людям придется построить на Луне роботизированные заводы, потому что долго находиться там человек не может из-за сильной солнечной радиации», — заявил Нефедьев. По его мнению, задуматься над этим нужно уже сейчас.

После добычи полезных ископаемых их можно либо доставлять на планету, либо использовать сразу на Луне, считает профессор. В последнем случае их можно применять для создания космических станций, пишет медиапортал КФУ.

— Третий вариант — перерабатывать породу на Луне и доставлять на Землю только конечный продукт. Этот вариант является более экономически выгодным, чем транспортировка непереработанной породы, — заключил Нефедьев.

Напомним, Австралийское космическое агентство подписало соглашение с NASA о создании ровера для исследований поверхности Луны. Его планируют отправить на спутник Земли в 2026 году.



Татьяна Демина