США и Австралия подписали соглашение о разработке лунохода

Австралийское космическое агентство подписало соглашение с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о создании ровера для исследований поверхности Луны. Его планируют отправить на луну в 2026 году, сообщает NASA на своем сайте.

— Агентство (NASA) недавно подписало новое соглашение с Австралийским космическим агентством, которое и дальше будет поддерживать операции людей и роботов на Луне для обеих стран, — говорится в сообщении.

Фото: pxhere.com

Отправить на Луну робота «Марфу» предлагает институт космических исследований (ИКИ) РАН, сообщил научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый. Отмечается, что робот проверит, насколько безопасен и удобен для человека лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК).

Алексей Нечаев