Казань вошла в пятерку городов, где жители питаются правильно

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Казань вошла в топ-5 городов, жители которых чаще всего стараются придерживаться правильного питания. Об этом говорится в исследовании Zoom Market.

Рейтинг сформировывался на основании пяти вопрос: часто ли вы едите чипсы и фастфуд, пьете ли сладкие газированные напитки, едите ли майонез и кетчуп, а также шоколадные батончики, леденцы и жевательные конфеты, правильно ли вы питаетесь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первые три строчки в рейтинге достались Москве, Новосибирску и Санкт-Петербургу. Четвертое место у Красноярска.

Опрос проводился по методу телефонных интервью в 20 российских городах. Общая выборка составила 1,9 тысячи респондентов.

В сентябре в мэрии Казани сообщили, что с 2006 по 2021 годы доля жителей, занимающихся спортом, увеличилась в пять раз.