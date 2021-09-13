С 2006 по 2021 год доля казанцев, занимающихся спортом, выросла в 5 раз

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В мэрии подвели спортивные итоги недели: в Казани с начала сентября уже состоялись Игры стран СНГ и форум «Россия — спортивная держава», а также совещание в Комитете физкультуры казанской мэрии, на которое были приглашены представители других подобных органов управления городов-миллионников. В результате была создана Ассоциация в области культуры и спорта городов-миллионников, председателем которой стала Казань.



Ильсур Метшин отметил, что благодаря регулярным и эффективным проведениям спортивных мероприятий федерального, а то и международного масштаба Казани удалось «снискать уважение за пределами Татарстана и даже России», в результате казанским играм доверяют и стараются приезжать на соревнования регулярно. Отдельно мэр города остановился на главной цели, которой служат задачи по проведению таких регулярных масштабных мероприятий: сделать так, чтобы 70% населения Казани к 2030 году «вели здоровый образ жизни и занимались спортом».

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— Сегодня видно, что мы отдаем приоритеты спорту и спортивной инфраструктуре для людей. Но стартовали мы в 2006 году, когда поставили задачу по пятилетке «Здоровье» — всего 10,6% казанцев тогда занималась спортом регулярно! В 2010 году их число выросло до 17%! Сегодня таких жителей Казани — уже 51%, — обратил внимание на положительную динамику Ильсур Метшин. Новая задача налагает новую ответственность: к 2030-му Казань должна стать одним из первых городов, достигших планки по доле населения, ведущего здоровый образ жизни, до 70%. Человеческий капитал — главный ресурс развития.

В спортивных школах Казани регулярно занимаются более 24,5 тысячи детей и подростков. Самый популярный вид спорта — футбол: в секциях им занимаются около 3 тысяч воспитанников девяти спортшкол, рассказал недавно председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

