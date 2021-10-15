Новак заявил, что газовый кризис в Европе не связан с «Северным потоком — 2»

Газовый кризис в Европе вызван несколькими причинами и не связан с запуском нового экспортного газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Россия не расширяет поставки газа в Европу в связи с желанием скорее запустить в эксплуатацию «Северный поток — 2».

Фото: gazprom.ru

— Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее, — заявил Новак в эфире радиостанции Business FM.

4 октября компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку газопровода. Датское энергетическое агентство сообщило, что одна нитка «Северного потока — 2» соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию.



Татьяна Леухина