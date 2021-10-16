Юрист рассказал о работе в праздничные дни

Правовые основания привлечения работников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни — трудовые договоры и контракты, должностные регламенты и обязанности, приказы и распоряжения вышестоящего руководства, рабочие графики и графики дежурств. Об этом заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В таких случаях работодатель обязан компенсировать работу в выходной и нерабочий праздничный день. Либо оплатить отработанное время не менее чем в двойном размере, либо предоставить другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ).

Выходной день, согласно положениям Трудового кодекса, — еженедельный непрерывный отдых, продолжительность которого не может быть меньше 42 часов. Нерабочие праздничные дни общие для всей страны, они перечислены в статье 112 Трудового кодекса.

Бывают ситуации, когда работодатель может злоупотреблять своим положением, создавать неприятные и отчасти дискриминирующие ситуации, когда один и тот же работник из раза в раз будет назначаться на дежурства или ставиться на смены, выпадающие на выходные и праздничные дни.

Соловьев посоветовал требовать обязательного письменного оформления таких решений, собрать копии служебных документов, обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру, а затем и в суд, которые и восстановят нарушенное право, передает RT его слова.

Напомним, в ноябре россиян ждут четыре выходных дня. 4 ноября — День народного единства — выпадает в этом году на четверг, нерабочей становится и пятница, 5 ноября. При этом 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день.



Татьяна Леухина