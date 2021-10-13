В ноябре россиян ждут четыре выходных дня подряд
В ноябре россиян ждут четыре выходных дня. 4 ноября — День народного единства — выпадает в этом году на четверг, нерабочей становится и пятница, 5 ноября.
Далее идут суббота и воскресенье. Таким образом, в первую неделю ноября россияне будут работать 3 дня. При этом 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день, пишет «Российская газета».
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев заявил, что те, у кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к работе не привлекались, не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение. Порядок и условия выплат прописываются в служебном контракте.
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