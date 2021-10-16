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Детский омбудсмен Татарстана предложила прикрепить к каждой школе инспектора полиции

07:42, 16.10.2021
Детский омбудсмен Татарстана предложила прикрепить к каждой школе инспектора полиции
Фото: realnoevremya.ru (архив)

К каждой школе в России следует прикрепить полицейского с педагогическим образованием. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Школьные инспекторы полиции должны быть с педагогическим образованием или просто знать основы детской психологии. По мнению Волынец, они должны рассказывать детям о законах, о правах, о правонарушениях, об ответственности.

Кроме того, они могут быть для детьми старшими наставниками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— А для этого они должны быть в постоянном контакте с детьми, чтобы они виделись регулярно, чтобы они им доверяли и могли поделиться своими проблемами, опасениями, страхами, — приводит ТАСС ее слова.

С соответствующим письмом детский омбудсмен РТ будет обращаться в Государственный совет Татарстана.

В сентябре Волынец рассказала, куда в Татарстане можно обратиться за психологической помощью детям.

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