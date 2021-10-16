Детский омбудсмен Татарстана предложила прикрепить к каждой школе инспектора полиции
К каждой школе в России следует прикрепить полицейского с педагогическим образованием. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Школьные инспекторы полиции должны быть с педагогическим образованием или просто знать основы детской психологии. По мнению Волынец, они должны рассказывать детям о законах, о правах, о правонарушениях, об ответственности.
Кроме того, они могут быть для детьми старшими наставниками.
— А для этого они должны быть в постоянном контакте с детьми, чтобы они виделись регулярно, чтобы они им доверяли и могли поделиться своими проблемами, опасениями, страхами, — приводит ТАСС ее слова.
С соответствующим письмом детский омбудсмен РТ будет обращаться в Государственный совет Татарстана.
В сентябре Волынец рассказала, куда в Татарстане можно обратиться за психологической помощью детям.
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