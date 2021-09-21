Новости общества

12:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Волынец рассказала, куда можно обратиться за психологической помощью детям в Татарстане

11:15, 21.09.2021
Волынец рассказала, куда можно обратиться за психологической помощью детям в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный по правам ребенка в РТ, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, куда в Татарстане можно обратиться за психологической помощью детям.

Она назвала список партнеров Аппарата уполномоченного по правам ребенка в РТ. В него вошли:

  • комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани;
  • центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»;
  • психологи программы укрепления семьи российского комитета «Детские деревни-SOS»;
  • научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения ГАУДПО ИРО РТ, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка РТ Эльвира Башлай.

Записаться на прием можно по телефону 8(843)236-61-64 или по адресу: улица Карла Маркса, д. 61.

Волынец отметила, что вовремя оказанная психологическая помощь поможет решить множество вопросов, в числе которых недопонимание между родителями и детьми, отчуждение, проблемы в школе, а еще проблемы со сверстниками и учителями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее детский омбудсмен Татарстана рассказала, как защитить ребенка от опасной информации в интернете. Так, родители могут ограничить доступ с устройств на запрещенные ресурсы или ограничить экранное время в гаджете. Еще одна мера — занятость во внеурочное время.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также